Kaya mezarı kazarken yakalanan defineci: Kazmıyorum, ben burada yaşıyorum

Bodrum Göktepe’de bulunan bir kaya mezar içinde kaçak kazı yapan bir kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Elinde kazma kürekle yakalanan şahıs, polis ekiplerine kaya mezarda kendisine yaşam alanı oluşturduğunu söyledi. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir istihbarat üzerine, Bodrum merkezinde bulunan Göktepe mevki'inde kaçak kazı yapan bir şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, çok sayıda tarihi kaya mezarın bulunduğu alanda, Helenistik döneme ait olduğu düşünülen geniş bir kaya mezarın içinde yakaladıkları O.K. İsimli şahsı kelepçeleyerek gözaltına alındı, kazıda kullanılan kazma, kürek, elek gibi aletlere de el koydu.

Kaçak kazı yapan şahıs ilk ifadesinde kendisine yaşam alanı yaptığını söylese de, çıkarılan kumların elendiği dikkatlerden kaçmadı. İnşaatlarda çalıştığını belirten şahsın polislerle girdiği diyalogda anlattığı hikaye ise herkesi şaşırttı. Şahıs, sorgulanmak üzere KOM Grup Amirliğine götürüldü.

Şahsın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, müze ekipleri de kaçak kazı yapılan bölgede incelemelerde bulundu.