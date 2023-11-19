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Yaşam

Kaybolan işçinin cansız bedeni çöp yığınının altında bulundu

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çöp depolama tesisinde kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA19 Kasım 2023 Pazar 12:02 - Güncelleme:
Kaybolan işçinin cansız bedeni çöp yığınının altında bulundu
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İlçedeki çöp depolama ve kompost tesisinde çöp ayrıştırma işçisi Z.M'nin kaybolduğu iddiası üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

AFAD, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, İHH ve Eğitim, Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katıldığı ve yaklaşık 4 saat süren çalışmalarda sonuç alınamadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece ara verilen arama çalışmaları sabah erken saatlerde tekrar başladı.

Çöp yığınının altında bulunan Z.M'nin cesedi, ekipler tarafından çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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