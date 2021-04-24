İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2021 Cumartesi / 12 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3727
  • EURO
    10,1467
  • ALTIN
    478.265
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kayıp olarak aranıyordu! Yaşlı adamın cesedine ulaşıldı
Yaşam

Kayıp olarak aranıyordu! Yaşlı adamın cesedine ulaşıldı

Sakarya'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki Mustafa Yüce'nin cesedine ulaşıldı. Mustafa Yüce'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 15:58 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 15:58
ABONE OL

Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi'nde ikamet eden Yüce'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

AFAD koordinasyonda başlatılan çalışmalarına katılan dalgıç polisler, Yüce'nin en son görüldüğü Sakarya Nehri kıyısında aramalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, Yüce'nin cesedini nehrin Dereköy mevkisinde buldu.

Yüce'nin cesedi, ekipler ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.

Mustafa Yüce'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.