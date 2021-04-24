Kayıp olarak aranıyordu! Yaşlı adamın cesedine ulaşıldı

Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi'nde ikamet eden Yüce'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
AFAD koordinasyonda başlatılan çalışmalarına katılan dalgıç polisler, Yüce'nin en son görüldüğü Sakarya Nehri kıyısında aramalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler, Yüce'nin cesedini nehrin Dereköy mevkisinde buldu.
Yüce'nin cesedi, ekipler ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.
Mustafa Yüce'nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.