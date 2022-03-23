Kaynak suyu 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı, köylüler 'şükür yemeği' verdi

AA 23 Mart 2022 Çarşamba 11:35 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:35

Son yıllarda birçok akarsu kaynağının kuruduğu Burdur'da, merkeze bağlı 300 nüfuslu Güneyyayla köyü, kuraklığın etkisinin yakından hissedildiği yerlerden biri oldu.

Köylülerin içme ve sulama ihtiyacını karşılayan kaynak suyu 6 yıl boyunca akmadı. Güneyyaylalılar bu süreçte su ihtiyaçlarını açtıkları sondaj kuyusundan elektrikli pompayla karşıladı.

Suyun çıkarılma maliyeti ve ihtiyacı yeterince karşılayamama sorunlarıyla karşı karşıya kalan köylüler, yıllarca eskisi gibi çeşmelerinden kaynak suyunun akmasını bekledi.

Bu kış bölgede etkili olan yağışların ardından baharla dağlardaki karın erimeye başlamasıyla çeşmelerden yeniden su geldiğini gören köylüler, büyük mutluluk yaşadı.

Aralarında para toplayarak 3 kurban kesen köylüler, imece usulü yemek hazırladı. Kazanlarda pişirilen "şükür yemeği" ile vatandaşlar, 6 yıl sonra köylerinin kaynak suyuyla buluşmasını kutladı.

Güneyyayla köyü muhtarı Ramazan Çelik, AA muhabirine, 15 yıldır kuraklığın etkili olduğu köyde son 6 senedir sıkıntıyı çok şiddetli hissettiklerini söyledi.

Kuraklıktan dolayı tarlalarını yeterince sulayamadıklarını, sondajla çıkardıkları suyun da köy bütçesine külfet olduğunu dile getiren Çelik, su yeterli olmayınca bir gün köyün yukarısındaki, bir gün aşağısındaki evlere suyu vererek yıllarca idare ettiklerini aktardı.

Çelik, yağışların etkisiyle köylerinin kaynak suyuyla buluştuğuna çok sevindiklerini belirterek, "Köye pompayla su verdiğimizden güneş paneli olmasına rağmen ayda 2 bin 500 lira elektrik faturası geliyordu, 10 gündür sondajı kapattık. Şükür kaynak suyumuz çok güzel, cazibeli geliyor." dedi.

- "YAĞIŞLAR BU YIL ÇOK ŞÜKÜR BEREKETLİ OLDU"

Şu an köyde içme ve sulama suyunda bolluk olduğunu, köyün 400 metreküp su deposunun dolup taştığını dile getiren Çelik, "Yağışlar bu yıl çok şükür bereketli oldu. Mart ayında yağan karın erimesiyle suyumuz geri geldi. Elektrik parasından da kurtulduk, şu an kaynak suyumuzu kullanıyoruz. İnşallah bu bereket sürer. 10 gündür köyümüzde bir bayram havası var. Suyumuzun böyle gür akmasını çok özlemiştik." diye konuştu.

Aşçı Aykut Solak da kaynak suyu geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Köyümüze su geldi, bereket geldi, yemekler yaptık gelen misafirlere ikram ediyoruz. İnşallah her yıl bu şenliği tekrarlarız." ifadesini kullandı.

- "KURAKLIĞI YAŞADIK, ARDINDAN BEREKETİ GÖRDÜK"

Naviye İnce ise yıllardır köyün akmayan çeşmelerini görünce çok üzüldüğünü aktararak, "Allah'ımıza şükürler olsun, suyumuz geldi. Kuraklığı yaşadık, ardından bu bereketi gördük." diye konuştu.

Birinci köy azası Nail Zengin, "Kurbanlar kestik, yemekler yaptık, köy halkı olarak çok sevinçliyiz, inşallah suyumuz kesilmez hep böyle gür akar." ifadesini kullandı.

Kent merkezinde yaşayan Tahsin Kabak da suyun aktığını duyar duymaz köyüne geldiğini, şehir merkezindeki evine buradan kaynak suyu götürdüğünü kaydetti.