Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta fırtına bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güneybatıdan başlayarak Türkiye'yi etkilemesi beklenen derin alçak basınç merkeziyle rüzgar, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde, yarın ve çarşamba günü sabah saatte 50-70, zaman zaman da 60-90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani kar erimesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.