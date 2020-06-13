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Yaşam

Kayseri'de kayganlaşan yolda can pazarı: 1'i ağır 3 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

IHA13 Haziran 2020 Cumartesi 14:59 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:00
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya yolu Mimarsinan mevkiinde, sağanak yağmurun etkili olmasıyla kayganlaşan yolda 38 VU 162 ve 38 FB 470 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisi ile savrulan 38 FB 470 plakalı otomobil ters dönerken, kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmaları sonrası çıkarıldı. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastanelere sevk edildi. Polis tarafından yol üzerinde güvenlik önlemi alınarak trafiğin kontrollü akması sağlanırken, araçlar da yapılan incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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