30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kaza tartışmasında kalp krizi geçirdi, yoldan geçen sağlık görevlisinin müdahalesiyle hayata döndü

Samsun’da trafik kazasından kaynaklanan tartışma sırasında kalp krizi geçiren otomobil sürücüsü, o sırada yoldan geçen bir sağlık görevlisinin suni teneffüsü ve Kızılay görevlilerinin kalp masajı müdahalesiyle hayata döndü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı İç Kavşak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 46 EN 603 plakalı otomobil ile Bayram A.'nın kullandığı 55 AU 036 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken iki sürücü de otomobillerinden inip bir süre tartışmaya başladı. Tartışma bittiği sırada Mustafa S. aniden yere yığıldı. Bir süre sonra şahsın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
 
Kalp masajını çevredeki vatandaşlar yaptı
 
Bu sırada tesadüfen yoldan geçen bir kadın sağlık görevlisi şahsa suni teneffüs yaptı. Daha sonra ise olay yerine yakında olan Kızılay görevlileri de şahsın yanına gelerek ona kalp masajı yapmaya başladı. Sağlık görevlisi ve Kızılay görevlilerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesinin ardından, ihbar üzerine 112 acil sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kalp krizi geçiren şahsa olay yerinde sağlık ekipleri de kalp masajı yaptıktan sonra onu Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından şahıs daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. 
 
Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

''Ben öğretilmiş bir adam değilim.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı

Oy teşhiri yapmaktan işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi

Oy teşhiri yapmaktan işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi

Oyuncu Taşdöğen kaza yaptı

Oyuncu Taşdöğen kaza yaptı

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Kars'ta PKK vahşeti! Teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Kars'ta PKK vahşeti! Teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü
 

POPÜLER HABERLER

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

İstanbul seçimini yapıyor

İstanbul seçimini yapıyor

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Binali Yıldırım oyunu kullandı

Instagram'da tekrara düşenler... Kopya fotoğraflar

Instagram'da tekrara düşenler... Kopya fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA