Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynamaya devam ediyor

Ümraniye Belediyesi tarafından yıllardır ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek çıkarılan Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nde kazanlar kaynamaya yüzler gülmeye devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşan kış sebebiyle de belediye ekipleri şartlar ne olursa olsun her gün Ümraniye’nin her mahallesine yemek ulaştırmayı sürdürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sosyal Belediyeciliği ilke edinen Başkan Hasan Can başkanlığındaki Ümraniye Belediyesi, ilçede yaşayan yardıma muhtaç ailelere her fırsatta destek olmaya devam ediyor. Halil İbrahim Sofrası Aşevi, modern ve sağlıklı koşullarda yardıma muhtaç ve kimsesiz ailelere her gün dört adet araçla 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.
 
Yaklaşan kış sebebiyle şartlar ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak aş götüren Ümraniye Belediyesi Aşevi ekipleri, kış mevsiminin zorlu hava koşullarında da kimsesiz ve yoksul insanlar için sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıyor. Yemek yapamayacak durumda olduğunu bildiren herkese, gerekli tahkikatları yapmak kaydıyla yardım eli uzatan belediye ekipleri, her gün Ümraniye’nin her mahallesine yemek ulaştırıyor. Bu sayede Ümraniye’de hem gönüller doyuyor, hem de yüzler gülüyor.
 
Aynı zamanda vatandaşların zor günlerinde onların yanında olmayı şiar edinen Ümraniye Belediyesi’nin cenaze hizmetleri kapsamında dağıttığı yemekler de Halil İbrahim Sofrası Aşevi aşçılarının ellerinden çıkıyor. 7 gün nöbet sistemiyle çalışan cenaze yemeği ekipleri, vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmayarak, onlara karşı komşuluk görevini de ifa ediyor. Öte yandan Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerini de unutmuyor ve 4 çeşit sıcak yemek götürüyor. Ümraniyeli ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise yapılan bu hizmetten oldukça memnun olduklarını söyleyerek, belediyenin yaptığı bu çalışma sayesinde sofralarında sıcak yemek olduğunu belirtiler.  
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsviçre´de bir turist yamaç paraşütüne bağlanmayı unutunca ölümden döndü

İsviçre´de bir turist yamaç paraşütüne bağlanmayı unutunca ölümden döndü

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA