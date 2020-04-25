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Yaşam

Kendisini sahte kimlikle polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişiden biri, mahalle bekçisine sahte kimlik göstererek kendisini polis olarak tanıtınca gözaltına alındı.

AA25 Nisan 2020 Cumartesi 19:33 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 19:33
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Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda uygulama yapan mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan iki şüpheliden H.M, bekçilere sahte polis kimliği göstererek kendisini "komiser" olarak tanıttı.

Bunun üzerine bekçiler durumundan şüphelendikleri iki kişiyi araçtan indirerek arama yapmak istedi.

H.M'nin bu sırada sahte kimliğin üzerinde bulunan "polis" yazan kağıdı sökerek yutmaya çalıştığı iddia edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada telsiz, kelepçe, maksat dışı bıçak ve tabanca kılıfı bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. H.M'nin işlemleri sürerken diğer şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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