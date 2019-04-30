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Kesik baş vahşetini pardösü çözecek

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde vücudu parçalanmış halde bulunan kesik başlı kadın cesedinin üzerindeki pardösüden cinayetin 6 ay önce işlendiği tespit edildi.

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Kadınhanı ilçesi önceki gün mantar toplamaya çıkan Hacı Mehmet K, Osmancık Göleti’nin kenarına yaklaşık 30 metre uzaklıkta kafatası buldu. Hacı Mehmet K, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, kafatasının kadına ait olduğunu belirledi. Kafatasının üzerinde halen saç bulunması nedeniyle kadının gövdesinin de bölgede bulunabileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı. Bölgede yapılan kazı sonucu kadının gövdesine de ulaşıldı. Toprağa gömülü olduğu yerden çıkarılan ceset ve kafatası incelemeye gönderildi.

ELLERİ VE AYAKLARI İPLE BAĞLANDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, cesedin bulunduğu bölgede jandarma ekiplerinin araştırması dün de devam etti. Araştırmada 25-30 yaşlarındaki kadının, kıyafetleriyle, el ve ayakları bağlı şekilde toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Cesedin üzerinde pardösü olması nedeniyle kadının sonbahar veya kış aylarında gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor. Yaklaşık 40 santimetre derine gömüldüğü tespit edilen kadının kafasının da yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığı veya çürüme sonucu kopmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

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