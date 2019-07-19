29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6491
  • 6,3555
  • 260.038
  • 102384
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kilosu 120 bin dolar olan ekran kimyasalının yerli üretimi için çalışıyorlar

BURSA Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, OLED ekranların yapımında kullanılan, kilosu 120 bin dolar olan kimyasalın yerli üretimini gerçekleştirip, Türkiye'nin bu alanda söz sahibi olabilmesi için ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bilgisayar, televizyon, akıllı telefon ve tüm ekranlı cihazlarda, düşük enerji sarfiyatı, geniş görüş açısı ve uzun ömürlü olması nedeniyle kullanımı giderek artan OLED teknolojisi, dünyanın belirli ülkelerinde yüksek katma değerlerle üretilip dünya pazarına sunuluyor. Henüz Türkiye'de üretilemeyen OLED teknolojisinin kimyasal kısmını üretmek için akademik çalışmalarını bu teknoloji üzerinde yoğunlaştıran Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, bunun için yoğun çaba gösteriyor. Prof. Dr. Tavaslı, uzun yıllar boyunca ekibi ile ekran teknolojileri üzerine çalıştığını belirterek, kilosu 120 bin dolar (Yaklaşık 680 bin lira) olan bu kimyasalın üretilip diğer teknolojilerle birlikte değerlendirilmesi halinde ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını belirtti.
 
Yaptıkları çalışmada, organik moleküller sentezlediklerini dile getiren Prof. Dr. Tavaslı, "Bu moleküller elektrik akımı ya da benzer enerjiler verildiğinde ışık yayan moleküllere dönüşüyorlar. Bunlar da günümüzde ekran teknolojilerinde kullanılıyorlar. Tüm ekranların yapısında camlar vardır. Bu organik moleküller tabakalar halinde camların üzerine dökülüyor. Bu işlem sonrasında bir cihaz elde edilmiş oluyor. Hayatımızda bu teknolojiyi bilgisayarlarda, cep telefonlarında ve tabletlerde kullanıyoruz. Hatta bu teknoloji artık araçlara da kaymaya başladı. Artık arkada seyreden araç, öndeki aracın ne yapacağını ve önündeki trafik durumunu bilmek istiyor. Bizim işimiz bu hayatın her alanındaki cihazlar için organik molekülleri sentezlemek" dedi.
 
'MEŞAKKATLİ BİR YOLDAYIZ'
 
Araştırmaların süreklilik arz ettiğini belirten Prof. Dr. Tavaslı, "Bu cihazların yapımında kullanılan kimyasallar oldukça pahalılar. Bir kilogramı 120 bin dolar, Türk lirasıyla 680 bin lira civarında rakamlarla ithal ediliyor. Ülkemizde bu malzemeleri sentezleyip üretebilirsek, cari açık fazlasının giderilmesine katkıda bulunmuş olacağız. Ancak bunun için meşakkatli bir yoldayız. Ben uzun süredir çalışıyorum. Doktora öğrencim Nuray Altınölçek ve bir başka öğrencim Cemre de bana yardımcı oluyorlar" diye konuştu.
 
1992 yılında kazandığı YÖK bursuyla yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Prof. Dr. Tavaslı, "Bu fırsatı değerlendirip İngiltere'ye gittim. İngiltere'de yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme dönmüştüm ancak döndüğüm zamandaki ülkemizin maddi imkanları, üniversitelerimizin elindeki imkanlar maalesef çok yeterli değildi. Tekrar İngiltere'ye döndüm. Doktora eğitiminden edindiğim bilgilerle orada daha teknolojik alanlarda çalışmalar yaptım. 15 yılım orada geçti ve 2008 yılında ülkeme dönüp Bursa Uludağ Üniversitesi'nde çalışmalarımı sürdürdüm" diye konuştu.

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir merkezli dev operasyon: Adil Öksüz'le bağlantısı olan...

İzmir merkezli dev operasyon: Adil Öksüz'le bağlantısı olan...

Kremlin Sözcüsü sormuştu... Açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü sormuştu... Açıklama geldi

"Türkiye'de tarihi bir ana denk geldim"

'Türkiye'de tarihi bir ana denk geldim'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor

Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor

CHP'li başkandan skandal icraat: Kendisini müdür yaptı, çift maaşı cebe attı

CHP'li başkandan skandal icraat: Kendisini müdür yaptı, çift maaşı cebe attı

Gelin-damatlar ev sahibini bezdirdi! Bakın ne yaptı?

Gelin-damatlar ev sahibini bezdirdi! Bakın ne yaptı?

Trump’tan Murad’a: Sana neden ödül verdiler?

Trump’tan Murad’a: Sana neden ödül verdiler?
 

POPÜLER HABERLER

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

455 yıllık Kur'an-ı Kerim restore ediliyor: Altını balla eziyorum

455 yıllık Kur'an-ı Kerim restore ediliyor: Altını balla eziyorum

YKS tercih kılavuzu yayınlandı! Üniversite taban ve tavan puanları belli oldu

YKS tercih kılavuzu yayınlandı! Üniversite taban ve tavan puanları belli oldu

Beyaz çay 4 bin liradan satışa çıktı

Beyaz çay 4 bin liradan satışa çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA