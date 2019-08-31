Kimlik bilgileri çalındı, hayatı kabusa döndü! Cezaevine girmekten korkuyor

Kozlu Belediyesi´nde çalışan Necip Çavdar, geçen Mart ayında e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde üzerine kayıtlı cep telefonu numarası ve 354 TL borç olduğunu fark etti.

Numarayı arayan Çavdar, ulaşamayınca firmanın müşteri hizmetlerini arayarak numaranın kendisine ait olmadığını söyledi. Şikayetçi olan Çavdar hakkında borcundan dolayı icra takibi başlatıldı. Çavdar, hattın kendisine ait olmadığını kanıtlamaya çalışırken 3 ay sonra e-devlette 45 bin liralık yeni bir icra takibi olduğunu gördü.

Çavdar, avukatıyla birlikte yaptığı araştırmada kendini bir vakıfta hoca ve `Necip Çavdar´ olarak tanıtan bir kişinin Bolu´dan sahte çek ve senetle araç aldığını tespit etti. Bolu´da aracını dolandırıcılara kaptıran vatandaş da şikayette bulununca Necip Çavdar hakkında yeni bir icra takibi başlatıldı.

Polise ifade veren Necip Çavdar, imza sirküleri ve o tarihlerde çalıştığı kurumda olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Çavdar, 20 gün sonra e-devlete baktığında ise bu kez 57 bin liralık icra takibini gördü. Yaptığı araştırmada Kütahya´dan bir kişinin aynı yöntemle aracının alındığını ve senetler sahte olmasına rağmen üzerine icra takibi başlatıldığını tespit etti. Necip Çavdar, son olarak 19 Ağustos´ta 50 bin liralık icra takibi başlatıldığını söyledi.