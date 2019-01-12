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Eskişehir'de kiraladıkları evde define aramışlar

Eskişehir'de SİT alanı içindeki bir evi kiralayarak içinde kaçak kazı yapan ve buldukları kaya mezarı tahrip eden şahıslar aranıyor.

  • AA
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kiraladıkları bir evde izinsiz kazı yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
 
Polise başvuran A.A, 3 hafta önce kiraya verdiği İkiçeşme Mahallesi Bayıraltı Sokak'taki evini kiralayan kişilerce izinsiz olarak kazı yapıldığını bildirdi.
 
İhbar üzerine olay yerine giden polis, 2. derece arkeolojik SİT sınırı içerisinde bulunan evin bazı odalarının 2 metre derinliğinde kazıldığını, şüpheliler tarafından bulunan Roma dönemine ait kaya mezarın tahrip edildiğini belirledi.
 
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları başlattı.

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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