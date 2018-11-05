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Kırıkkale'de teyzesi tarafından 5. katın balkonundan aşağıya atılan 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kırıkkale’de teyzesi tarafından 5. katın balkonunda atıldığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. 2 yaşındaki Zümra’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

  • İHA
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Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen S.E. (18), 2 yaşındaki Zümra Işık’ı yatağından alarak oturdukları 5. kattaki evin balkonundan attı.
 
Durumu fark eden komşuları hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalenin ardından Ankara’ya götürülerek Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
 
2 yaşındaki Zümra’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olayla ilgili tahkikat başlatılırken, S.E. (18) gözaltına alındı.
Olay sonrasını anlatan komşusu, şu ifadelere yer verdi:
 
"Geldiğimde çocuk teyzenin kucağın daymış. Hemen aldık yere yatırdık çocuğu, sarsılmasın diye. Bazı yerlerinde kırıklar varmış. Ankara’ya göndermişler. Şimdi Ankara’dan gelecek haberi bekliyoruz. Özürlü bir teyzesi var, o attı diyorlar. Yine de kesin bir sonuç yok" 

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