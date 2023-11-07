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Yaşam

Kırklareli'nde feci kaza! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA7 Kasım 2023 Salı 09:38 - Güncelleme:
Kırklareli'nde feci kaza! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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A.Y. idaresindeki 39 LU 204 plakalı otomobil ile V.Ç. yönetimindeki 07 EBK 30 plakalı kamyonet Jandarma Kule mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü V.Ç. ile aynı araçta bulunan Ş.K. ve Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü A.Y. ile eşi G.Y. Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından cenazeler Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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