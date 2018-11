Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2019 2019 Kış lastiği fiyatları ne kadar takmak zorunlu mu Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor merak ediliyor. 2019 2019 Kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği takmak zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması son dakika açıklamaları an be an takip ediliyor. Sürücü adayları kış lastiği hususi araçlar için geçerli mi? Sorusuna yanıt arıyor. Peki kış lastiği hangi araçlar için geçerli olacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kış lastiğine ilişkin yapılan düzenlemenin hususi olarak tescil edilen taşıtları kapsamadığını, buna karşın şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunluluk taşıdığını ifade etti. Hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediliyor. Kış lastiği takma zorunluluğuna ilişkin esasları belirleme yetkisinin Resmi gazete'de yayımlanan 687 no'lu Kanun Hükmünde Kararname ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verildiğini ifade eden Arslan, uygulamanın 1 Aralık ile 1 Nisan arasında geçerli olduğunu belirtti. Bununla birlikte, kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçlara denetimler kapsamında 2017 yılı için 625 TL iken, 2018 yılında bu cezanın 715 TL'ye yükselmesi beklenmektedir.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2019 2019 Kış lastiği fiyatları ne kadar Kış lastiği takmak zorunlu mu? Kasım ayının ortalarına yaklaşırken sürücü adayları kış lastiği uygulaması son dakika haberlerini araştırmaya başladı. Sürücü adayları internetten 2018 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, kıl lastiği hangi ay takılır, kış lastiği hangi araçlara zorunlu, ticari araçlar kış lastiği takacak mı, kış lastiği takmama cezası ne kadar? Sorularına yanıt arıyor. Milyonlarca sürücü kış aylarının yaklaşması ile birlikte zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2018 Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2018 tarihi itibari ile başlayacak. KIŞ LASTİĞİ HUSUSİ ARAÇLARDA ZORUNLU MU? Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kış lastiğine ilişkin yapılan düzenlemenin hususi olarak tescil edilen taşıtları kapsamadığını, buna karşın şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunluluk taşıdığını ifade etti. Hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediliyor. KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILMALIDIR? Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, sürücülerin kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanma hatasına düşebildiğini belirterek, "Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir." dedi. Bayrakçeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kış lastiği olarak tanımlandığını söyledi. Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlarda 1 Aralık-1 Nisan arasında kış lastiği kullanılmanın zorunlu olduğunu hatırlatan Bayrakçeken, şöyle devam etti: "Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin ayrıca seyir sırasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz." TİCARİ OLMAYAN OTOMOBİLLERDE ZORUNLU OLMAYACAK Emre Özpeynirci'nin 26 Eylül tarihinde yayımladığı yazısında, otomobillerde bu zorunluluğun olmadığı şu satırlarla açıklandı; "Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri de kış lastiği konusunda kendileri açısından bir karışıklık olmadığını belirterek, çıkarılan düzenlemeler kapsamında sadece ticari araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğu bulunduğunun altını çizdiler. Yetkililer bunun dışında özel araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğunun bulunmadığını ifade ettiler." "MUTLAKA LASTİK BALANSI YAPILMALIDIR" Bayrakçeken, taşıt dinamiği bakımından, tutunma, viraj hakimiyeti, yanal kuvvetler gibi faktörlerden olumsuz etkilenmemek için olabildiğince standart ölçünün tercih edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Kış lastiklerinde yola temas genişliğinde değişiklik olmaması için hava basıncının azaltılması gerektiğini aktaran Bayrakçeken, "Kış-yaz lastik değişimlerinden sonra mutlaka lastik balansı yapılmalıdır. Balans bozukluğu bir taraftan titreşim oluşturarak sürüş konforunu etkilerken diğer taraftan fren mesafesini artırarak kazalara zemin hazırlamaktadır. Sürücüler kış lastiğinin yanı sıra zincir gibi donanımları da yanlarında bulundurmaları zorunludur." diye konuştu. Kış lastiği kullanımının yakıt tüketimini hava sıcaklığı, taşıt hızı, zemin, yağış durumu ve hava basıncı gibi faktörlere bağlı olarak artırabileceğine işaret eden Bayrakçeken, şunları kaydetti: "Sürücülerimizin yaptığı hatalardan birisi de kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanmaktır. Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir. Önden çekişli bir taşıtta ön tekerleklerde kullanılan kış lastiği sadece doğrusal yönde fayda sağlarken yanal olarak yeterli fayda sağlanamayacağı için taşıt spin atmaya başlayabilir. Bu nedenle 4 tekerleğe de kış lastiği takılmalıdır." Bayrakçeken, lastik değişimi sonrasında yaz lastiklerinin güneş görmeyen, nem içermeyen lastik otellerinde jant ile bekletilecekse yatay, sadece lastik olarak tutulacaksa düşey dizilmesi gerektiğini anlattı. KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğuna ilişkin esasları belirleme yetkisinin Resmi gazete'de yayımlanan 687 no'lu Kanun Hükmünde Kararname ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verildiğini ifade eden Arslan, uygulamanın 1 Aralık ile 1 Nisan arasında geçerli olduğunu belirtti. Bununla birlikte, kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçlara denetimler kapsamında 2017 yılı için 625 TL iken, 2018 yılında bu cezanın 715 TL'ye yükselmesi beklenmektedir. KIŞ LASTİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR? Kış aylarında kazaların en büyük nedeni olan karlı ve buzlu zemin nedeniyle aracınız için tercih ettiğiniz lastik türünün de önemi artmaktadır. TÜİK`e ait verilere göre her yıl 17 bin trafik kazasının gerçekleştiği ülkemizde trafik kazalarının +7 derecenin altındaki hava koşullarında karlı ve buzlu zeminde meydana gelmesi kış lastiğini kullanımının yol ve can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını gösteriyor. Kış lastikleri, fren mesafeleri ve yol tutuş performanslarında yaz lastiklerinden farklı özelliklere sahip oldukları için kış aylarında en iyi performansı göstermektedirler. Kış lastikleri yapısal özelliğiyle 7 derecenin altındaki soğuk hava şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini sürdürür ve güvenli ulaşım sağlar. Sahip olduğu yüksek silika miktarıyla ıslak zeminde yol tutuşunu artırır. Karlı yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünü ve yol kavramayı %25 artırır. Hava sıcaklığının +7 derecenin altında olduğu yağmurlu bir havada 80 km/s hıza sahip bir otomobil durabilmek için yaz lastiğiyle 40 metreye ihtiyaç duyarken, kış lastiği takılı araç 34 metre mesafede durabilir. 6 metrelik fark tehlikeli bir durumda büyük önem taşımaktadır. KIŞ LASTİĞİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR? Kış lastiği veya halk arasındaki adı ile kar lastiği, üzerinde M+S işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer. Kış lastiği, trafikte yüksek güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde kış döneminde trafik kazalarında yaşanan artışların, bir nebze olsun azalmasını sağlamayı amaçlayan kış lastiği uygulamasının denetimi yetkili bakanlık personeli, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacaktır. - Kış lastiklerinin, bölgesine göre soğukların başladığı Ekim – Kasım ayları ile sona erdiği Mart -Nisan ayları arasında kullanılması, bu dönemde araçtaki tüm lastiklerin kış lastikleriyle değiştirilmesi gerekmektedir. - Alınan lastiklerin tümü aynı ayara ve kaliteye sahip olmalıdır. Aksi durumda sağa/sola çekme durumları yaşanabilir. Bu, özellikle uzun yolda girilmemesi gereken risklerden biridir. - Kış lastikleri diş derinliğinin 3 mm.nin altında olmaması gereklidir. Diş derinliği 3 mm.nin altına inmiş olan kış lastikleri, hem karlı, buzlu ve ıslak zeminlerde aracın çekiş performansının düşmesine yol açar, hem de güvenli sürüşe engel olur. - Alacağınız kış lastiği ebatlarının, aracın standart lastiklerinin ebadından daha geniş tabanlı olmaması gerekir. Bu durumda lastiklerin yol tutuşu azaldığından, kızaklanmaya sebep olabilir. - Kış lastikleri, yakıt tüketimini ve kabin içi sesi artırır. Bu nedenle satın almadan önce fiyatına, yakıt tüketimine ve kabin içi sese etkisine dikkat etmelisiniz. - Lastiğinizin arabaya takılmadan önce balans ayarları yapılmalıdır. - Önemli bir hatırlatma: Kış lastiklerinizi değiştirmiş olsanız bile, aracınızda zincir bulundurma sorumluluğun devam etmektedir. Kış lastikleri kullanarak, zincir kullanımına gerek olmadığı düşünülmemelidir. TÜİK`e ait verilere göre her yıl 17 bin trafik kazasının gerçekleştiği ülkemizde trafik kazalarının +7 derecenin altındaki hava koşullarında karlı ve buzlu zeminde meydana gelmesi kış lastiğini kullanımının yol ve can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını gösteriyor. Kış lastikleri, fren mesafeleri ve yol tutuş performanslarında yaz lastiklerinden farklı özelliklere sahip oldukları için kış aylarında en iyi performansı göstermektedirler. Kış lastikleri yapısal özelliğiyle 7 derecenin altındaki soğuk hava şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini sürdürür ve güvenli ulaşım sağlar. Sahip olduğu yüksek silika miktarıyla ıslak zeminde yol tutuşunu artırır. Karlı yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünü ve yol kavramayı %25 artırır. Hava sıcaklığının +7 derecenin altında olduğu yağmurlu bir havada 80 km/s hıza sahip bir otomobil durabilmek için yaz lastiğiyle 40 metreye ihtiyaç duyarken, kış lastiği takılı araç 34 metre mesafede durabilir. 6 metrelik fark tehlikeli bir durumda büyük önem taşımaktadır. YORUMLAR 0

