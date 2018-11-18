Kış lastiği zorunluluğu nedir ne zaman başlıyor? 2018 Kış lastiği ne zaman ve nasıl takılır? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadar? sorusuna yanıt arayan vatandaşların merak ettiği tüm detayları bu habeimizde derledik. Kar yağışların başladığı bazı şehirlerde Kış lastiği zorunluluğu başlıyor. Kar yağmasa da oluşan don ya da havaların soğuması ile mevsim lastiklerinin yere tutunmasında ki performans düşüklüğü fren mesafesini uzatmaktadır. Kış aylarında kaymaya bağlı olan kazaların artış göstermesi ile zorunlu kış lastiği uygulaması kararı alınmıştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebilecek. Araçların denetimi, Bakanlığının yetkilendirdiği personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılacak.Hangi araçların kış lastiği takma kullanma zorunluluğu var, kullanmama cezası ne kadar ve çok daha fazla bilgi star.com.tr'de.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladığı verilerde 1 Aralık 2018 ve 1 Nisan 2018 tarihleri arasında ortalama sıcaklık değeri 7 derecenin altında olacak. Buna istinaden şehir içi yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.

Kış aylarında trafik kazalarını asgari düzeye indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen 'Kış Genelgesi' 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmaya başladı. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacak. Okul servis araçları gibi özellikli taşıma araçları daha dikkatli kontrol edilerek Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu yönünden de denetlenecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akışı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar (çekici, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde bekletilecek.



Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2018 tarihinde başlayacak ve 1 Nisan 2019 tarihinde sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanacak.



Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtların 1 Aralık 2018-1 Nisan 2019 arasında kış lastiği kullanmalarının zorunlu. Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gerekli.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebilecek.



Araçların denetimi, Bakanlığının yetkilendirdiği personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılacak.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde, kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiği duyurulmuştu.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?



Kış lastiği ve ilgili kurallara uymayan sürücüler 519 lira idari para cezası ödemek zorunda kalacaklar. Ayrıca kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde; kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti; minibüs, Otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında ise (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti aranacaktır, şeklinde değiştirilmesi ve seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunludur. Yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunamaması halinde sırt deseninin kış lastiğine uygunluğu kontrol edilir. Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur” denildi.



KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?



2012 yılından bu yana zorunlu olan kış lastiği uygulaması kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve A türü yetki belgeli otomobilleri kapsıyor. Ancak şu günlerde ülkemizdeki araç sayısının çoğunu oluşturan binek otoların da kış lastiği kullanma zorunluluğu tartışılıyor. Şayet binek otolar için de bir çalışma gerçekleştirilirse, bu araçların da kış lastiği kullanması zorunlu kılınacak.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2018 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2019 tarihinde son bulacak. Bu tarihler arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlar kurallara riayet etmezler ise 519 lira para cezasına çarptırılacaklar. Kış lastiği uygulaması hakkında merak ettiklerinizi yorum olarak dile getirebilirsiniz.

KIŞ LASTİĞİ NASIL TAKILIR?

Halat zincirler özellikle kar zincirlerine alternatiftirler, fakat sadece herşeyi kendileri yapmaktan hoşlananlar içindirler. Bir halat zincir setini uygun fiyata alabilirsiniz, fakat takması çok zordur ve 2 saate kadar zamanınızı alabilir. Biraz daha fazla ödeyip çelik halka zincirler almanız daha uygun olur.Çelik halka zincirler halat zincirlere göre biraz daha pahalıdır ama onlardan çok daha konforludurlar. Tekerleğin arkasına takmak çok daha kolaydır.

Sadece çelik halka zinciri lastiğin üzerine koyun ve kancalayarak kapatın. Denemeler çoğu modelin lastiğe çok yapıştığını göstermektedir.Her ne kadar kolay takıldığı söylenen sistemler bayağı pahalı olsa da ihtiyaç halinde en kolay takılanlar bu zincirlerdir. Bununla birlikte, kışın tatile arabayla gitmeden önce bazı hazırlıkları yapmalısınız. Öncelikle özel bir takma kafası her tekerleğin üzerine vidalanmalıdır. Halkaların bağlantılarının uzunluğunu da lastik boyutunuza göre ayarlamalısınız.Her ne kadar kolay takıldığı söylenen sistemler bayağı pahalı olsa da ihtiyaç halinde en kolay takılanlar bu zincirlerdir. Bununla birlikte, kışın tatile arabayla gitmeden önce bazı hazırlıkları yapmalısınız.

Öncelikle özel bir takma kafası her tekerleğin üzerine vidalanmalıdır. Halkaların bağlantılarının uzunluğunu da lastik boyutunuza göre ayarlamalısınız.Arka tarafı sabitledikten sonra ön tarafa doğru iyice zinciri geriyorsunuz. Zincirin gergin olması çok önemlidir. Zincirin bağlantı noktalarını ön tarafta da yaptıktan sonra işleminiz bitiyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bağlantı noktalarındaki sivri kısımları tekerlerle temas ettirmeyin. Bu işlemleri yaptıktan sonra güvenli ve huzurlu bir şekilde yola çıkabilirsiniz.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ



BİRİNCİ BÖLÜM



Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar



Amaç



MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.



Kapsam



MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; eşya ve yolcu taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan motorlu araçlar ile yabancı plakalı araçların kış lastiği kullanma zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları kapsar.



(2) Bu Tebliğ;



a) Lastik tekerlekli traktörleri,

b) İki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımaları,

c) Römork ve yarı römorkları,

ç) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımaları kapsamaz.



Dayanak



MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar



MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;



a) Kanun: 2918 sayılı Kanunu,



b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,



c) Kış lastiği: 7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiği,



ç) İşleten: Denetlenen araç 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir yetki belgesine kayıtlı ise yetki belgesi sahibini; kayıtlı değil ise, araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişiyi (ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse de işleten sayılır.) ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM



Usul ve Esaslar



Kış lastiği zorunluluğu



MADDE 5 – (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.



(2) İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.



(3) Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir.



Kullanım şartları



MADDE 6 – (1) Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.



(2) Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer.



(3) Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.



(4) Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm’den az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM



Denetim ve İdari Müeyyide



Denetimlerde uygulanacak usul ve esaslar



MADDE 7 – (1) Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde;



a) Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) severe_snowflake işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) severe_snowflake işareti aranır.



b) Yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunamaması halinde sırt deseninin Ek-1’de yer alan kış lastiği örnek sırt desenlerine uygunluğu kontrol edilir.



c) Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur.



Denetime ilişkin hususlar



MADDE 8 – (1) Yapılan denetimlerde;



a) Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için, Kanunun 65/A maddesinde belirlenen para cezası uygulanır.



b) Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.



c) Trafik idari para cezası karar tutanağının tebliği işletene yapılacağından, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini teminen araç sürücüsüne güzergâh ve yerleşim yeri bilgilerini de içeren Ek-2’deki İzin Belgesi verilir. Ayrıca, izin verilen yerleşim yerinin adı trafik idari para cezası karar tutanağı üzerinde de belirtilir.



ç) İdari para cezası tatbik edilen tüm araçlar için kanıtlayıcı belge olarak ruhsat ve ehliyet fotokopisi ile mümkünse fotoğraf temin edilir.



Tutanak düzenleme yetkisi



MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu ve trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtildi.



Özellikle yüksek ve ağır taşıt sürücüleri, durdurularak, görüş mesafesinin azaldığı, takip mesafesini artırmaları, şerit izleme kurallarına uymaları, sis farlarını kullanmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, gündüzleri de yakını gösteren farlarını yakmaları hususlarında uyarılacak.



Trafik kazalarına neden olan ağır taşıtların, kasa ve römork yüklerinin kayması ve direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilme, savrulma ve kaymasına neden olan "yanal rüzgar"ın oluştuğu köprüler tespit edilecek.



Tünel giriş ve çıkışlarıyla boğaz niteliğindeki topografik yapının bulunduğu kesimler, yağan karın "sürgün" şeklinde karayolu yüzeyine gelmesi sonucu, yüzeyde oluşan açık ve gizli buzlanma nedeniyle araç lastiklerinin karayolu yüzeyiyle olan temasını önleyen bölgeler belirlenecek.



Hava sıcaklığının ani düşmesi sonucunda viyadüklü veya viyadüksüz köprülerin alt ve üstünden geçen rüzgarların etkisiyle oluşabilecek, "erken ve gizli buzlanma" riskinin yüksek olduğu kesimler, köprü ve yol eğiminin farklılaştığı yol kesimleriyle yağmur ve eriyen kar sularını karayolundan hızla tahliye etmek amacıyla yapılan ve "sanat yapıları" olarak adlandırılan menfez, mazgal, rögarların kapanma olasılığı bulunan yerler, önceden tespit edilecek ve alınacak tedbirler planlanarak uygulanacak.



Karayolu üzerindeki dinlenme tesis işletmecileri ve yöneticileriyle koordinasyon kurulacak.



Mahsur kalan sürücü ve yolcuların, mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardıma ulaşması, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlara ait tesislerden istifade etmeleri sağlanacak.



Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek.



VALİLİKLER SÜREYİ BİRER AY ARTIRABİLECEK



Yayımlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacak.



Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.



Denetim amacıyla durdurulan kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı gibi teknik kontrolleri yapılacak.



Trafik yoğunluğu normale dönünceye kadar, ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek. Standart dışı yakıt kullanımını önlemek amacıyla, depolama, dolum ve satışlarının yapıldığı yerlere yönelik, ilgili birimlerle müşterek denetimler yapılacak.



Sis, buzlanma gibi kaza riskinin yoğunlaştığı hava ve yol koşullarında, karayolunun trafiğe derhal açılması amacıyla, kurtarıcı ve çekicilerin, güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulması sağlanacak ve art niyetli şekilde sürücülerden fahiş fiyat taleplerini önleyecek tedbirler alınacak.



Kötü hava ve yol koşullarında toplu taşımayı özendirmek amacıyla, mahalli medya organları ile iş birliği sağlanarak halkın toplu taşıma vasıtalarından yararlanmaları tavsiye edilecek.



HEDEF CADDE VE SOKAKLARDA "TUZ VARİLİ" UYGULAMASI YAPILACAK



Kar yağışı ve küreme sırasında, kar yığın ve kümelerinin hemen kaldırılması sağlanacak.



Taşıt ve yaya trafiğinin, yol ve kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla, hedef cadde ve sokaklarda "tuz varili" uygulaması yapılacak.



Tuzlama ve küreme işlemleri, trafiğin yoğun olduğu saatler dışında yapılarak, karayolunun ulaşıma hazır hale getirilmesi sağlanacak.



Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.



EMNİYET ŞERİTLERİYLE BANKETLERİN AÇIK TUTULMASI SAĞLANACAK



Arıza, trafik kazası, hava muhalefeti gibi nedenlerle trafik akışının sağlanamadığı durumlarda yolun tamamen trafiğe kapanmaması amacıyla gerekli tedbirler ivedilikle alınacak ve emniyet şeritleriyle banketlerin açık tutulması sağlanacak.



Sürücüler buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi görüş mesafesinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı kesimlerden önce hava, yol ve çevresi hakkında bilgilendirilecek, hatalı geçme, sollama ve şerit kullanmayla takip mesafesi konusunda uyarılacak, zincir takılması gerektiğinde zincir taktırılacak, gerekiyorsa taşıtlar trafik ekibi öncülüğünde ve kontrolünde konvoy haline getirilecek.



Karayolları ekiplerinin trafik zabıtasıyla iş birliği içerisinde trafik kazalarına ve karayolundaki olumsuzluklara birlikte müdahale edilebilmesi için uygun yerlerde bulunmaları sağlanacak.



SÜRÜCÜLERLE YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURULARAK BİLGİLENDİRME YAPILACAK



Kazaların en önemli nedenleri arasında bulunan "aşırı hız, yorgun veya uykusuz olarak taşıt kullanma" ihlallerine ilişkin yol kontrolleride, sürücüler uyarılacak ve gerekli tedbirler alınacak.



Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların, tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecek.



Görünürlüğü artırmak amacıyla güzergahlara yerleştirilen maket ve model trafik ekip araçlarının mevsim koşullarına bağlı olarak bakım ve temizlikleri daha sık periyotlarla yapılacak.



Farklı illere bağlı bölge trafik denetleme ekipleri, iş birliği içerisinde görev yapacak. Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri hususlarında bilgilendirme yapılacak.



"Algılanan yakalanma riski duygusunu" artırmak amacıyla sabit noktada denetim yapan veya seyir halinde bulunan ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak. Karayolu üzeri ve çevresinde bulunan yatay ve düşey trafik işaretlemeler kontrol edilecek ve eksiklikler giderilecek.



Karayolu kenarlarındaki dinlenme ve akaryakıt tesislerinde emniyet şeritlerini işgal eden ve gece koşullarında yaklaşma istikametlerinden kırmızı renkli trafik ışığı gibi algıya neden olan LED lambalar ile emniyet şeritleri ve banketlerin yanı sıra karayolu sınır çizgileri içerisinde yer alan mahalli satıcıların, düzensiz ve çirkin görünümlü levha ve tezgahlarının kaldırılması için müşterek çalışma yürütülecek.