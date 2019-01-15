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Kişiye özel ‘çınlama terapisi’

Doktor, mühendis ve akademisyenlerle geliştirilen bilgisayar yazılımı, kulak burun boğaz hekimi ve odyoloji uzmanı hekimin muayenesinde tespit ettiği çınlama frekansına uygun gürültü oluşturuyor.

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Hastanın isteğine göre seçilen müzik dosyasına entegre edilen özel ses sinyallerinin, çınlama sorununda olumlu netice verdiği belirtiliyor. 

BAŞARI ORANI YÜKSEK   

Firmanın genel müdürü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Serkan Kurt, geliştirdikleri yazılımın kulak çınlaması tedavisinde başarı oranının çok yüksek olduğunu söyledi. ‘Müzikal terapi’ adı verilen tedavi yönteminin ‘AB Ufuk 2020’ projesi çerçevesinde de destek aldığını aktaran Kurt, “Öncelikle hastanın kulak çınlama frekansını ölçüyoruz. KBB uzmanı veya odyoloji uzmanı hastanın işitme profilini çıkartıyor. Geliştirdiğimiz yazılımla çınlama frekansına uygun olarak gürültü oluşturuyoruz. Bunu da bir müzik dosyasının içine gömüyoruz. Yani hastanın tercih ettiği bir şarkıyla bu tedaviyi uygulayabiliyoruz. Günün belli dönemlerinde dinleyerek hastanın tedavisini gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi. Kurt, projenin AB’de de dikkati çektiğini anlatarak, şunları kaydetti: TÜBİTAK başarı ödülü kazanmış bir proje. Dünya genelinde ciddi bir ciro beklentimiz de var çünkü AB’deki uzmanlarla bu konu görüşüldü. Etkin başarı oranı rakiplerine göre çok daha iyi. Etik kurul raporları alındı. Üç merkezde de bu sistem test ediliyor. İstanbul ve Ankara’da hastanelerde testleri yapılıyor. Dünya genelinde uygulanabilecek bir proje. Çınlama toplumda çok sık görülen bir rahatsızlık ayrıca sosyal yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.  Şu ana kadar yaklaşık 24 hasta üzerinde çok güzel başarı elde ettik.

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