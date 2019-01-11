Kızılay’dan ‘acil kan bağışı’

Kınık, “Kan stoklarımız azaldı. Kan ihtiyacımız arttı. Kış şartları nedeniyle kan bağışı sayılarımızda ciddi düşüş var. Oysa kış aylarında, hastanelerdeki kan ihtiyacı artış eğilimi gösteriyor. Kan, uzun süre saklanabilen bir tedavi aracı değil maalesef. Bağışlarımız şimdilik günlük 7 binler dolayında. Her gün hastalarımız için 9 bin ünite kan bağışı almak zorundayız. Sizleri Kızılay kan bağış noktalarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki kan ihtiyacının karşılanması için 2018 yılında 2 milyon 571 bin ünite kan bağışı aldıklarını aktaran Kınık, bu bağışlarla hastanelerde kan bekleyen yaklaşık 4 milyon hastaya şifa ulaştırdıklarını belirtti.