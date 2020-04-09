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Yaşam

Kızılay'dan sağlık çalışanlarına moral ikramı

Türk Kızılay Düzce Şubesi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis ve Pandemi Acil servis çalışanlarını ziyaret ederek moral ikramında bulundu.

İHA09 Nisan 2020 Perşembe 23:05 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 23:05
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Korona virüs salgını ile yoğun bir çaba sarf eden sağlık çalışanlarına Düzce Kızılay’dan anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis ve Pandemi Acil Servisi’nde görevli bulunan sağlık çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştiren Kızılay Düzce Şubesi, her bir sağlık çalışanına verilmek üzere meyve tabakları hazırladı. Kızılay ekipleri, sağlık çalışanlarının canla başla çalıştığı günlerde her zaman yanlarında olduklarını ve var güçleri ile Korona Virüs ile mücadelelerinin takdire şayan olarak karşıladıklarını bu nedenle her bir çalışana özel meyve tabağı hazırladıklarını dile getirdiler. Moral ziyaretinde Kızılay Düzce Şube Başkanı Av. Halil Aydın’da hazır bulunarak sağlık çalışanlarına her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

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