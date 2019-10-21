22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7996
  • 6,4764
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kızım Türkiye’de ikinci kez doğdu

Omurgasında 110 derecelik eğrilik bulunan skolyoz hastası Libyalı 14 yaşındaki Maha Balq, İzmir’de 10 saat süren ameliyatın ardından yeniden yürümeye başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aemourah Balq ve Kareemah Ahdıyıd çiftinin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Balq’a doğumundan sonra skolyoz hastalığı teşhisi konuldu. Trablus’taki hastanelerde tedavi gören çocuğun rahatsızlığı ilerledi ve omurgadaki eğrilik 110 dereceye kadar çıktı. Yürüyemeyen ve nefes almakta güçlük çeken Balq, hastalığından dolayı eğitimine de ara vermek zorunda kaldı. Balq’ın ailesi son çare olarak çocuklarını Türkiye’ye getirme kararı aldı. Bir ay önce İzmir’e getirilen küçük kız, Prof. Dr. Seyfi Gündüz Tezeren tarafından 10 saat süren başarılı bir ameliyatla, bir gün sonra yeniden ayağa kalktı ve doktoruyla yürüdü.      

‘HAYATA YENİDEN MERHABA’ 

Maha Balq, omurga eğriliği hastalığı nedeniyle son bir yıldır yürümekte ve nefes almakta güçlük yaşadığını söyleyerek, “Evden çıkamaz duruma gelmiştim, hareket edince hemen yoruluyordum. Artık eski günlerdeki gibi yürüyorum ve rahat nefes alıyorum. Ameliyattan sonra boyum 20 santimetre uzadı. Türkiye sayesinde yeniden hayata ‘merhaba’ dedim” dedi. Anne Ahdıyıd da kızının yeniden ayağa kalkıp yürüdüğünü görünce çok mutlu olduğu o an sevinç gözyaşları döktüğünü dile getirdi. Kızının yüzünün gülmeye başladığını anlatan Ahdıyıd, “Hastalık sürecinde bizimle çok iletişim kurmuyordu. Ameliyatın ardından artık beraber yürüyoruz. Türkiye bizim ikinci evimiz gibi oldu. Kızım, Türkiye’de ikinci kez doğdu” şeklinde konuştu.

Karanlıkta görünmez oluyor! Türk zırhlılarına entegre edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dikkat! Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Dünyaca ünlü deprem uzmanı uyardı! Mart'ın ilk haftası büyük bir deprem olacak

Dünyaca ünlü deprem uzmanı uyardı! Mart'ın ilk haftası büyük bir deprem olacak

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Eşiyle kavga etti! Sonrası korkunç...

Eşiyle kavga etti! Sonrası korkunç...

Lübnan'da protestolar etkili oldu: Bakan maaşları yüzde 50 azaltılacak

Lübnan'da protestolar etkili oldu: Bakan maaşları yüzde 50 azaltılacak
 

POPÜLER HABERLER

Teröristler güvenli bölgeden çekiliyor! O anlar böyle görüntülendi

Teröristler güvenli bölgeden çekiliyor! O anlar böyle görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA