Aemourah Balq ve Kareemah Ahdıyıd çiftinin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Balq’a doğumundan sonra skolyoz hastalığı teşhisi konuldu. Trablus’taki hastanelerde tedavi gören çocuğun rahatsızlığı ilerledi ve omurgadaki eğrilik 110 dereceye kadar çıktı. Yürüyemeyen ve nefes almakta güçlük çeken Balq, hastalığından dolayı eğitimine de ara vermek zorunda kaldı. Balq’ın ailesi son çare olarak çocuklarını Türkiye’ye getirme kararı aldı. Bir ay önce İzmir’e getirilen küçük kız, Prof. Dr. Seyfi Gündüz Tezeren tarafından 10 saat süren başarılı bir ameliyatla, bir gün sonra yeniden ayağa kalktı ve doktoruyla yürüdü.

‘HAYATA YENİDEN MERHABA’

Maha Balq, omurga eğriliği hastalığı nedeniyle son bir yıldır yürümekte ve nefes almakta güçlük yaşadığını söyleyerek, “Evden çıkamaz duruma gelmiştim, hareket edince hemen yoruluyordum. Artık eski günlerdeki gibi yürüyorum ve rahat nefes alıyorum. Ameliyattan sonra boyum 20 santimetre uzadı. Türkiye sayesinde yeniden hayata ‘merhaba’ dedim” dedi. Anne Ahdıyıd da kızının yeniden ayağa kalkıp yürüdüğünü görünce çok mutlu olduğu o an sevinç gözyaşları döktüğünü dile getirdi. Kızının yüzünün gülmeye başladığını anlatan Ahdıyıd, “Hastalık sürecinde bizimle çok iletişim kurmuyordu. Ameliyatın ardından artık beraber yürüyoruz. Türkiye bizim ikinci evimiz gibi oldu. Kızım, Türkiye’de ikinci kez doğdu” şeklinde konuştu.