Kızını GPS ile takip edip katletmişti... Kan donduran cinayette yeni detay

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, boşanma davası açan eşi Gülden Y'ye ulaşmak için Antalya'da yaşayan kızı Gülnur Y'nin aracına GPS cihazı takarak takip eden, Balıkesir'in Havran ilçesinde annesinin yerini söylemediği için kızını silahla öldüren baba Mustafa Ali Y'nin, eşini bulabilmek için kızının aracının dışında 2 kişinin daha aracına GPS cihazı yerleştirdiği tespit edildi.

Mustafa Ali Y'nin araç sahiplerinin bilgisi olmadan araçlara GPS yerleştirmesi nedeniyle ayrıca soruşturma başlatıldı.

- "ZANLI BAŞKA ARAÇLARI DA YİNE AYNI YÖNTEMLE TAKİP ETMİŞ"

Anne Gülden Y'nin avukatı Berna Menteş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tutuklu olan zanlının Balıkesir'de yargılanacağını, iddianamenin hazırlık aşamasında olduğunu, sanığın en ağır cezayı alması için çaba harcayacaklarını belirtti.

Babanın boşanma aşamasındaki eşine zarar vermek için hem kızını hem de tanımadığı 2 aracı GPS ile takip ettiğini ifade eden Menteş, şöyle konuştu:

"Zanlı aynı zamanda başka araçları da yine aynı yöntemle takip ettiğini beyan etti. Antalya'da sözde, eşinin bindiğini söylediği 2 araca daha internetten aldığını ifade ettiği GPS cihazını yerleştirmiş. O araçları da cep telefonu üzerinden takip etmiş. Bununla ilgili savcılık özel hayatın gizliliğini gözeterek soruşturma başlattı"

Menteş, GPS ile ilgili faturaların zanlının İzmir'deki evinde bulunduğunu ayrıca evde silah ve pompalı tüfek de ele geçirildiğini aktardı.

- "GÜLNUR'A ZARAR VEREBİLECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Gülden Y. ise 1985 yılında 15 yaşındayken evlendiği Mustafa Ali Y'den, yaşadığı birçok olayın ardından ayrı yaşamaya başladığını ve boşanma davası açtığını, kızının yanına Antalya'ya yerleştiğini, daha sonra Havran'a geçtiğini anlattı.