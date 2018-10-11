Kızını okutana aylık 60 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kız çocuklarının eğitim almaları, gelecekte nitelikli görevlerde bulunmaları, erken yaşta evlenmelerinin önüne geçilmesi için çalışmalar devam ediyor. Dün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle yurdun dört bir yanında kız çocukları için çeşitli etkinlikler düzenlenirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da kızların eğitim imkanlarına erişimlerinin iyileştirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

POZİTİF AYRIMCILIK

Yoksul ailelerin, sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle çocuklarını kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulamasının kapsamı, geçen yıl “Okul Destek Projesi” ile genişletildi. Proje ile 1070 kız çocuğuna ulaşıldı. Eğitim yardımları kapsamında yürütülen yardım programları içerisinde, Şartlı Eğitim Yardımları’na (ŞEY) ağırlık veriliyor. Şartlı Eğitim Yardımları’nın çocukların okula devam düzeylerinin artmasında, okul devamsızlıklarının azalmasında ve özellikle kız öğrencilerin liseye devam etmesinde oldukça büyük etkiye sahip olduğu belirlendi.

2 MİLYON KİŞİ YARARLANDI

Bu kapsamda kız çocuklarına erkek çocuklardan daha yüksek miktarda yardım yapılıyor. Aylık ödeme miktarları, ilköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 lira, ilköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 lira, ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 lira, ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 lira olarak belirlendi. Bu yardımdan geçen yıl, 2 milyon 340 bin 374 kişi, bu yılın Ocak-Ağustos tarihlerinde ise 2 milyon 325 bin 885 kişi faydalandı.