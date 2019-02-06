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Kızının adımlarına ortak oldu

Asayiş uygulaması sırasında geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memuru Günay Doğdu yeniden hayata döndü. 3.5 aylık yoğun tedavinin ardından 1 yaşındaki kızıyla aynı anda yürümenin mutluluğunu yaşıyor. 

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Sakarya’da geçen yıl trafik uygulaması sırasında kaçmaya çalışan sürücünün yol açtığı kaza nedeniyle ağır yaralanan motosikletli yunus timlerinde görevli Günay Doğdu, 3.5 aylık tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Vücudunda kırıklar olduğu için felç olma riskiyle karşı karşıya kalan Doğdu, tedavinin yanında eşi, ailesi ve mesai arkadaşlarının da desteğiyle ayağa kalkmayı başardı. Görevinden bir süre uzak kalan Doğdu, ekip arkadaşlarının yanına döneceği ve motosikletine kavuşacağı günü iple çekiyor. Doğdu, ameliyat edildiğini ve fizik tedavi gördüğünü aktararak, “Bu süreçte arkadaşlarım moral olsun diye hep yanımda oldu. Ben de ailemi, düşünerek hiç pes etmedim. Yatakta bile sürekli hareket yapmaya çalışıyordum. Herkesin desteğiyle kısa sürede gelişme gösterdik” dedi.

"‘Elif olmasa bu süreç daha da uzardı’ diyen polis memuru Günay Doğdu, şimdi işinin başına geçeceği günü bekliyor."

BENİ HAYATA BAĞLADI

Hastane sürecinde bir yaşındaki kızı Elif Göksu’dan ayrı kaldığını dile getiren Doğdu, kızının kendisini yeniden hayata bağladığını söyledi. Doğdu, konuşmasını şöyle sürdürdü: Kızım yürüyemiyordu, emekliyordu yeni yeni. Hastaneden çıkıp eve geldim. O zaman ben de doğru dürüst yürüyemiyordum. Duvara tutunup yürümeye başladım. O da duvardan tutup yürümeye başladı. Sonra ellerimi bıraktım, yürümeye başladım, o da aynı şekilde yürümeye başladı. Onunla beraber yürümeye başladık. Öyleyken böyle toparlanma süreci oldu. Şu anda doktorum izin verse gidip çalışırım.

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