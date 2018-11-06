Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kocaeli’de 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli’de KOM ekiplerince durdurulan şüpheli bir tırda yapılan aramalarda 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili Gürcistan uyruklu 1 kişi tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Kasım günü Kocaeli’de şüpheli bir tırı takibe aldı. Tem Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde durdurulan tırda ekipler tarafından yapılan aramalarda 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olay ile ilgisi olduğu tespit edilen Gürcistan uyruklu L.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan L.E. isimli şahıs, ‘Kaçak Sigara Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Yılmaz bu kez de ezana dil uzattı

CHP´li Yılmaz bu kez de ezana dil uzattı

TOKİ 269 lira taksitli ev başvuru şartları nedir? İşte TOKİ ucuz konut liste liste fiyatları

TOKİ 269 lira taksitli ev başvuru şartları nedir? İşte TOKİ ucuz konut liste liste fiyatları

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA