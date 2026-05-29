İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8871
  • EURO
    53,4466
  • ALTIN
    6682.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kocaeli'de yürek yakan facia! Anne ve oğlu akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Yaşam

Kocaeli'de yürek yakan facia! Anne ve oğlu akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ATV ile yola çıkan anne ve oğlu, dereden geçmeye çalıştıkları sırada akıntıya kapılarak can verdiler.

İHA29 Mayıs 2026 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Kocaeli'de yürek yakan facia! Anne ve oğlu akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni, bayram ziyareti gerçekleştirmek amacıyla Beylik köyünden ATV ile yola çıktı.

Anne ve oğlu, Şevketiye köyü mevkiinde bulunan dereden karşıya geçmek istedikleri sırada kuvvetli akıntıya kapılarak sürüklendi. Yakınlarının kendilerinden uzun süre haber alamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği arama çalışmaları neticesinde, Mustafa Yeni ve annesi Emine Yeni'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

  • atv kaza
  • gölcük anne oğul
  • akıntı can kaybı

ÖNERİLEN VİDEO

Araçtan inip saldırdılar! Trafik magandalığının cezası ağır oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.