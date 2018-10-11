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Kocaeli'nde öğrenci servisi su kanalına düştü: 3 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde öğrenci servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada araç içerisinde bulunan 2 öğrenci ve 1 veli hafif şekilde yaralandı.

  • DHA
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Kaza, Nizamı Cedit Caddesi üzerinde meydana geldi. Sarımeşe İlkokulu'ndan 20 öğrenciyi alan Faruk Dönmez idaresindeki 41 P 4336 plakalı servis midibüsü, öğrencileri evlerine bırakmak üzere yola çıktı. Nizamı Cedit Caddesi'ne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle midibüs kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Yan yatan midibüsteki 2 öğrenci ve 1 veli hafif şekilde yaralandı. Midibüs içerisinde bulunan öğrenciler, olay yerine yakın bir bölgede bulunan inşaattaki işçilerin yardımıyla midibüsün ön camı kırılırak çıkarıldı. Ambulansla hastaneye gönderilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yan yatan midibüsün devrilmemesi için olay yerinde bulunan iş makinelerinden biriyle önlem alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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