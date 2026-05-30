  • ''Kocamla ilişkin var'' diyerek dehşet saçtı! Genç kadını defalarca bıçakladı
''Kocamla ilişkin var'' diyerek dehşet saçtı! Genç kadını defalarca bıçakladı

Esenyurt akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, kocasını işyerine kadar takip ederek ortalığı birbirine kattı. Yan dükkanda çalışan genç bir kızı, kocasıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle defalarca bıçaklarken, aynı kadının daha önce de kıskançlık nedeniyle başka insanlara da saldırdığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

IHA30 Mayıs 2026 Cumartesi 12:50
Olay, dün Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, kocasının kendisini aldattığı düşüncesiyle işe giderken takip etti. Yan dükkanda çalışan genç bir kızı gören gözü dönmüş kadın dükkana giderek "Kocamla beni mi aldatıyorsun" diyerek tartışma başlattı.

"KOCANI TANIMIYORUM"

Genç kız kadına "Kocanı tanımıyorum" dese de kadın inanmadı. Yanında 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuyla birlikte dükkandan ayrılan kadın, bir süre sonra bıçakla işyerine geri geldi. Bu sefer genç kıza bıçakla saldıran kadın kapının önündeki çocuğuna aldırmadan ortalığı kan gölüne çevirdi. 3 yerinden bıçaklanan genç kızın yardım çığlıklarına çevreden bir esnaf koşarken, kanlar içindeki kızı hastaneye götürdü.

