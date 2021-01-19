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Yaşam

Komşuları şüphelendi! 85 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde 85 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Yaşlı kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA19 Ocak 2021 Salı 16:09 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 16:09
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Emek Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Şadiye Öztürk'ün sabah yürüyüşüne çıkmadığını fark eden komşuları yaşlı kadının evini kontrol etti.

Kapının açılmaması üzerine balkon kapısından içeriye giren komşusu, Öztürk'ü evin salonunda yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, başında kan görülen yaşlı kadının evindeki eşyaların da dağınık olduğu tespit edildi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Haberi alarak olay yerine gelen Öztürk'ün yakınları da gözyaşı döktü.

Yaşlı kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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