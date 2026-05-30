Kontrolden çıkan araç ölüm getirdi

Uşak'ta kontrolden çıkan cipin refüje çarparak iki bariyer arasında sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti,2 kişi yaralandı.

İHA30 Mayıs 2026 Cumartesi 10:20
Uşak-İzmir Karayolu Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada, N.Ş. (34) idaresindeki 61 KS 461 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip iki bariyer arasında bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Avni Ş. (43)'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü N.Ş. ile yolcu konumunda bulunan G.Ş. (30), ise 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Avni Ş.'nin cenazesi de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi

