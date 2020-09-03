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Yaşam

Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

Düzce TEM otoyolu Kaynaşlı mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen kamyon sürücüsü yaralandı.

DHA03 Eylül 2020 Perşembe 00:28 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 00:28
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Düzce TEM otoyolu Kaynaşlı mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 23.30 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Uğur Mamalı yönetimindeki 06 GB 3477 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon sürücüsü Uğur Mamalı yaralanırken 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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