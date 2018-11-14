Konya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Yakup Polat idaresindeki 42 LJ5 95 plakalı minibüs, merkez Meram ilçesi Abdürreşit Caddesi Devletoğlu Yusuf Sokak kavşağında Adem Tanımaz yönetimindeki 42 COJ 36 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, kaldırımdaki çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden Yakup Polat ile araçlarda bulunan Yusuf Yıldız, Hüseyin Çekiç, Davut Göral, Şaban Dinler, Hüseyin Yiğit, Nuri Göral, Şaban Tanımaz, Vedat Tanımaz, Emrah Göral, Muhammet Polat, Fatih Dinler ve Alihan Ocakcı yaralandı. Ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.