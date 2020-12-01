Konya'da sessizlik hakim

IHA 01 Aralık 2020 Salı 23:17 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 23:17

Son açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içine de getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya’da da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri de denetimlere başladı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı saat 5.00’a kadar kısıtlama getirilmesinin ardından kısıtlamanın kapsamı genişletildi. Açıklanan genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi her gece 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Bugün saat 21.00 itibariyle kısıtlamasının başlamasıyla Konya’da cadde ve meydanlar sessiz kaldı. Şehir merkezinin önemli noktalarının yanı sıra Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarında da sessizlik hakim oldu.

Öte yandan, polis ekipleri de izinsiz dışarı çıkanlarla ilgili uygulamalar gerçekleştiriyor. Denetimlerde izinsiz dışarı çıkanlara cezai işlem uygulanacak. Kısıtlama saat sabah 05.00 itibariyle sona erecek.