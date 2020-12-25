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Yaşam

Konya'da tarihi eser operasyonu

Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

AA25 Aralık 2020 Cuma 21:14 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 21:14
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çakmak Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler şüpheli S.K'yi, Çakmak Mahallesi'nde yakaladı.

Şahsın aracında yapılan aramada, 36 adet sikke, 1 yüzük, 1 kolye ucu ve 3 metal obje ele geçirildi.

Şüpheli S.K. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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