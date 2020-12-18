İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2020 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6532
  • EURO
    9,3787
  • ALTIN
    463.487
  • BIST100
    1408.32
Yaşam

Konya'da trafik kazası

Konya'da kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

AA18 Aralık 2020 Cuma 18:05 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 18:05
ABONE OL

 Konya'nın Ilgın ilçesinde, kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bekir C. idaresindeki 42 TN 463 plakalı küspe yüklü kamyon, Ilıca Mahallesi Melek Caddesi'nde, Mevlüt M'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Kamyonun altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan bisiklet sürücüsü, yapılan müdahalenin ardından durumunun ciddiyetini koruması üzerine Konya'ya sevk edildi.

Öte yandan, Mevlüt M'nin, kaza yerine düşen şapka ve ayakkabısını ise yakınları aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.