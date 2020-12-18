Konya'da trafik kazası

AA 18 Aralık 2020 Cuma 18:05 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 18:05

Konya'nın Ilgın ilçesinde, kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bekir C. idaresindeki 42 TN 463 plakalı küspe yüklü kamyon, Ilıca Mahallesi Melek Caddesi'nde, Mevlüt M'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Kamyonun altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan bisiklet sürücüsü, yapılan müdahalenin ardından durumunun ciddiyetini koruması üzerine Konya'ya sevk edildi.

Öte yandan, Mevlüt M'nin, kaza yerine düşen şapka ve ayakkabısını ise yakınları aldı.