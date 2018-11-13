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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Konya'da sokak satıcılarına yönelik polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine daha önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1,77 gram eroin, 73 gram esrar, toz halinde 6 ecstasy, 483 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polisin, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
 

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