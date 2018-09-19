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Köpekten kaçarken canından oluyordu

Malatya'da sokak köpeğinin saldırısından kaçmaya çalışan genç yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

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Olay İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İnönü Caddesi üzerinde evine gitmekte olan  İ.İ.  (19) caddede yürüdüğü esnada sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin ısırmaması için kaçmaya çalışan genç Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası arka kısmında bulunan yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine  düşerek yaralandı.
 
Hizmet binasının arka bölümünde yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Yaralı İ.İ. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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