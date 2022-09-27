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Yaşam

Köprüde kaza yapan araç rayların üzerine düştü!

Sivas'ta, çarpışma sonucu kontrolden çıkan iki otomobilden biri, köprüler arasındaki boşluktan tren yoluna düştü. Kazada 3 kişi, yaralandı.

DHA27 Eylül 2022 Salı 10:21 - Güncelleme:
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde Sivas-Erzincan çevre yolu üst geçidinde meydana geldi. O.K. (49) yönetimindeki 58 NR 988 plakalı otomobil, M.Y.'nin (22) kullandığı 58 FZ 518 plakalı otomobille Kayseri Köprüsü üzerinde çarpıştı. O.K.'nin otomobili, kontrolden çıkarak bariyerleri kırıp, üst geçit köprüleri arasındaki boşluktan demir yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile köprüden düşen otomobildeki O.Y., yaralandı. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köprü üzerindeki araç, çekiciyle kaldırılırken trafik akışı sağlandı. Raydaki aracın kaldırılması için de çalışma başlatıldı.

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