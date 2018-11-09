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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobildeki Ali İmran (18) öldü, sürücü Gökhan Asma (24) ise yaralandı.

  • DHA
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Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'nda ilerleyen Gökhan Asma yönetimindeki 41 RE 046 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. 
 
Çarpmanın etkisiyle bariyer otomobile ok gibi saplanırken, kazada otomobilde bulunan Ali İmran öldü, sürücü Gökhan Asma ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Kahramanmaraş Sütü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
 
Ali İmran'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. 

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