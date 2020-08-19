Koronavirüs denetimleri akşam da devam etti

DHA 19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:57 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:57

Gün boyu denetimlerde bulunan ekipler otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak sürücülerin fazla yolcu alıp almadığını ve yolcuların maske takıp takmadığını kontrol etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs ile mücadele kapsamında kent genelinde gün boyu denetimlerde bulundu. Denetim noktalarından biri de Zincirlikuyu idi. Polis ekipleri otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoförlerin fazla yolcu alıp almadığını kontrol etti. Fazla yolcu alanlar tespit edilerek tutanak tutuldu.

"AMA BUNLAR BENİM ÇOCUKLARIM"

Bir takside dört kişi olması nedeniyle tutanak tutuldu. Polis, “Pandemi sürecinde olduğumuz için taksilerde üç yolcu alınabiliyor" demesi üzerine yolcu, “Ama bunlar benim çocuklarım. Biz aileyiz. Ben ve çocuklarım. Neden böyle? Biz Türkiye'de de yaşamıyoruz. Kuralları da bilmiyoruz" dedi.

BOSTANCI'DA DA DENETİMLER SÜRDÜ

Bir diğer denetim noktası da Bostancı D-100 karayolu Kadıköy istikametiydi. Burada da toplu taşıma araçları tek tek durdurularak denetlendi. Durdurulan Özel Halk Otobüsü şoförü de çene altı maske taktığı için bin lira ceza uygulandı. Polis ekipleri şoföre maske verdi.