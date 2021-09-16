Koronavirüs nedeniyle bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 13:37 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:37

Ulugeçitkadı köyünde yaşayan ve 1 hafta önce Kovid-19'a yakalanan 7 aylık hamile Meral Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmeye başladı.

Burada durumu daha da ağırlaşan Demiroğlu'nun bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Demiroğlu, bebeğin alınmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Kovid-19 aşısı olmadığı belirtilen kadının cenazesi, Ulugeçitkadı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Eşinin ölüm haberini sosyal medyadan "Canım eşim bıraktı bizi" notuyla paylaşan Birol Demiroğlu, törende gözyaşı döktü.

Zonguldak'taki hastanede küvezde tutulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

