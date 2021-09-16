İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2021 Perşembe / 9 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4629
  • EURO
    9,973
  • ALTIN
    484.183
  • BIST100
    1423.27
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Koronavirüs nedeniyle bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Yaşam

Koronavirüs nedeniyle bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti

Bartın'da bebeği sezaryenle alındıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı. Zonguldak'taki hastanede küvezde tutulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 13:37 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:37
ABONE OL

Ulugeçitkadı köyünde yaşayan ve 1 hafta önce Kovid-19'a yakalanan 7 aylık hamile Meral Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmeye başladı.

Burada durumu daha da ağırlaşan Demiroğlu'nun bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Demiroğlu, bebeğin alınmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Kovid-19 aşısı olmadığı belirtilen kadının cenazesi, Ulugeçitkadı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Eşinin ölüm haberini sosyal medyadan "Canım eşim bıraktı bizi" notuyla paylaşan Birol Demiroğlu, törende gözyaşı döktü.

Zonguldak'taki hastanede küvezde tutulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.