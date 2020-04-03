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Yaşam

Koronavirüse aldırmadılar, otelde parti yaptılar

İzmir'in Konak ilçesinde, bir grup genç otelde parti düzenledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşınca, polis partiye baskın yaptı. Otel sahibi ve gençler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

DHA03 Nisan 2020 Cuma 11:19 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:22
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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında eğlence mekanları ile kafeteryalar kapatılırken, vatandaşlara 'evde kal' ve 'sosyal mesafeni koru' çağrıları yapılıyor.

Ancak İzmir'de bir grup genç, otelde parti yaptı. Alsancak semti 1475 Sokak'ta bulunan otelin restoran katında geçen çarşamba akşamı buluşan 9 genç, alkol ve müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. Gençlerden biri, parti görüntülerini, sosyal medya hesabından 'Eğlence istenirse otel de kapatılır', 'Biz varsak eğlence bitmez' mesajıyla paylaştı.

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otele baskın yaptı.

Partiyi yarıda kesen polis, otel yetkilisi M.G. ve gençler hakkında TCK'nın 195. Maddesi kapsamındaki 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli işlem başlattı.

Polis ekiplerinin, özellikle otellere yapılan denetimleri arttırdığı öğrenilirken, konuyla ilgili otelden yapılan açıklamada, görüntülerin daha önce çekildiği iddia edildi. Açıklamada, "Olayın gerçek yüzü sosyal mesafe kuralları korunarak bir saat aralığında küçük bir pasta kutlamasıdır. Restoranımız kapalı olup, sadece oda servisi olarak hizmet veriyoruz" denildi.

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