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Yaşam

Koronavirüsten ölen Doktor Feriha Öz kimdir? Profesör Doktor Feriha Öz kaç yaşındaydı?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Profesör Doktor Feriha Öz, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu haber sonrasında vatandaşlar Koronavirüsten ölen Doktor Feriha Öz kimdir? Profesör Doktor Feriha Öz kaç yaşındaydı?' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte Prof. Dr. Feriha Öz'ün biyografisi

02 Nisan 2020 Perşembe  12:35 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 12:35
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Patoloji doktoru Feriha Öz hakında son dakika haberi! Prof. Dr. Feriha Öz'den üzücü haber geldi. Profesör Doktor Ganime Feriha Öz'ün koronavirüsten hayatını kaybettiği açıklandı. Bu haber sonrasında vatandaşlar Doktor Feriha Öz kimdir? Feriha Öz kaç yaşındaydı? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Acı haberi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabından duyurdu.

PROFESÖR DOKTOR FERİHA ÖZ KİMDİR?

Profesör Doktor Ganime Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy’de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi’nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi’nden mezun oldu.

Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor unvanını aldı. Fakülteden mezuniyetinin ardından Yozgat’ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı.

1962 yılında Uzman olan Dr. Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. 2 çocuk annesi olan Feriha Öz aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesiydi.

FERİHA ÖZ KAÇ YAŞINDAYDI?

Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşındaydı.

Geçtiğimiz gün İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Prof. Dr. Feriha Öz, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölen 2. doktor oldu.

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Koruma altındaydı Tunceli'de görüntülendi!

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