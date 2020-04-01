Koronavirüsten ölen Doktor Cemil Taşçıoğlu kimdir? Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kaç yaşındaydı?

01 Nisan 2020 Çarşamba 20:12 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 20:12

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu geçtiğimiz hafta babasının koronavirüse yakalandığını açıklamış ve tedavisinin başladığını duyurmuştu. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Onur Taşcıoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü olan babası Cemil Taşcıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Koronavirüsten ölen Doktor Cemil Taşçıoğlu kimdir? Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kaç yaşında? sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

Prof. Dr. Cemal Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşcioglu Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Canım babam Prof.Dr. Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin başı sağolsun." açıklamasında bulundu.

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Cemil Taşçıoğlu'nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.