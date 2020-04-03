Koronavirüsten ölen İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel kimdir? Bengül Demirel kaç yaşındaydı?

03 Nisan 2020 Cuma 13:17 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 13:17

Koronavirüsten ölenlerin sayısı gün geçtükçe artıyor. Salgının her gün can aldığı dünyada binlerce kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de de ölümlerin yaşandığı bu günlerde üzücü bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Bengül Demirel adlı genç kız, koronavirüsten dolayı vefat etti. Bengül Demirel'in ölüm haberi sonrası; 'İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel kimdir, Bengül Demirel kaç yaşındaydı?' soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Bengül Demirel hakkında merak edilenler...

İGDAŞ'ın Maltepe Hizmet Binasında görevli Bengül Demirel korona virüs nedeniyle dün akşam hayatını kaybetti.

Bengül Demirel'in 16 Mart tarihinde kronik rahatsızlığı nedeniyle izne ayrıldığı öğrenildi.

Türkiye'de her geçen gün koronavirüs ölümleri artıyor. Bugün bir ölüm haberi de İGDAŞ'tan geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik” dedi.

Ongun, İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel’in bugün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Murat Ongun, “Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

BENGÜL DEMİREL KİMDİR?

Bengül Demirel'in facebook sayfasında yazan bilgiye göre Lefkoşe doğumlu olduğu biliniyor.

İBB Sözcüsü Doktor Mithat Bülent Özmen'in yaptığı açıklamaya göre; İGDAŞ'ta çalıştığı bilinen Bengül Demirel'in bir kronik rahatsızlığı olduğu belirtiliyor. Hayatını kaybeden Bengül Demirel'in kimliği hakkında henüz daha geniş bir açıklama yok.