Koronavirüsten yoğun bakımda olan Burak Akkul'un son durumu ne? Eşi Seda Akkul açıkladı

23 Mart 2020 Pazartesi 16:33 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 16:33

Çok Gezenti programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul’un koronavirüs testi pozitif çıkmış, durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırılmıştı. Burak Akkul'un yoğun bakım tedavisi sürerken karantinada olan eşi Seda Akkul'dan açıklama geldi. Akkul kendilerine gelen tepkilere isyan etti. Burak Akkul'un durumu ciddiyetini korurken, karantina altındaki eşi Seda Akkul'dan açıklamalar geldi. Burak Akkul'un durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakımda tedavisine devam edildiği bilinirken, son durumu merak ediliyor. Koronavirüsten yoğun bakımda olan Burak Akkul'un son durumu ne? İşte Akkul çiftinin son sağlık durumlarıyla ilgi son dakika gelişmeleri…

BURAK AKKUL'UN SON DURUMU NASIL?

Eşi de karantina da olan Akkul’un durumu şimdilik stabil. Akkul’un eşi Seda Akkul sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Corona virüsü testi pozitif çıkan 48 yaşındaki sunucu Burak Akkul, durumu fenalaşınca önceki gün sabah saatlerinde yoğun bakıma kaldırıldı.

İşte Akkul’un açıklaması:

“Burak yoğun bakımda stabil. Daha iyi olması için duanıza, iyi dileklerinize ihtiyacı var. Doktorlar onunla çok iyi ilgileniyor. Ben karantinada hastanede tedavi altındayım. Burak'ın doktoru ile ilgili haberler de yanlış. Dr. Bey gerekli önlemleri almıştı ve zaten korona negatif çıktı görevine dönebildi. Burak ve tüm hastalar için çabalıyor. Ben ‘fiziken' kötü değilim. Korona pozitif tedavisi oluyorum.

“DUA İSTİYORUM”

Sosyal medyaya hiç bakmamaya çalışıyorum, çünkü iyi gelmiyor. Burak'a da iyi gelmedi ve yoğun bakıma alınmadan önce çok yıprandı. Telefonlara cevap vermek mesaj cevaplamak pek mümkün değil. İlaçların da etkisiyle hem uyku halindeyim hem de telefon çalması endişelendiriyor beni. Sadece sizden dua, iyi dilek, enerji, hanginiz nasıl iyi hissedeceğine inanıyorsanız; Burak için istiyorum, bunların Burak'a iyi geleceğini ve çabucak iyileşeceğine inanıyorum, inanmak istiyorum.

“ÜLKEYE KORONA GETİRDİNİZ” YAZMAKTAN VAZGEÇİN!

Bir şey daha var lütfen, ‘Ülkeye korona getirdiniz’ yazmaktan vazgeçin Buna inanmıyorum, Burak için kötü düşünmeyin. Burak tonsilit sebebi ile tedavi oluyordu. Ben ailemin yanına gittiğimde korona haberleri henüz Çin ve İtalya ile sınırlıydı. Ülkemizde hiç vaka haberi yoktu ve Londra'da da henüz tek bir vaka açıklanmış iyileştiği bildirilmişti. Çin, İtalya ve İran dışında ülkelere seyahat etmememiz için bir açıklama, uyarı yoktu. Burak yanıma geldiğinde bu hafta yayına girmesi gereken ‘yeni bölüm sorumlululuğu' ile hareket ediyordu” ifadelerini kullandı.

"TEŞHİS KONULMADAN EVDE İZOLE OLDU"

Korona haberleri yoğunlaşınca çekimi iptal edip 'risk altında olmadığımız' söylendiği halde maske-eldiven gibi önlemler alıp İstanbul'a döndük. Döner dönmez evimize en yakın özel hastaneye başvurduk ve yine tonsilit teşhisi ile eve gönderildik; biz yine de izole olduk kimseyle görüşmedik, dışarı çıkmadık."BURAK İÇİN KÖTÜ BİR ŞEY YAZMAYIN"İki gün içinde ateşi çok yükselince aynı hastanenin önerisi ile Kartal eğitim araştırmaya geldik ve ivedilikle karantinaya alındı. Sonraki süreci zaten biliyorsunuz. Lütfen Burak için kötü bir şey düşünmeyin yazmayın. Lütfen dua edin. Burak iyi olacak. Ülkemiz iyi olacak. Dünya iyi olacak. İnanıyorum, inanmak istiyorum."

"BURAK TONSİLİT TEŞHİSİ İLE İLAÇ KULLANIYORDU"

Burak tonsilit sebebi ile tedavi oluyordu. Ben ailemin yanına gittiğimde korona haberleri henüz Çin ve İtalya ile sınırlı idi. Ülkemizde hiç vaka haberi yoktu ve Londra'da da henüz tek bir vaka açıklanmış iyileştiği bildirilmişti. Çin, İtalya ve İran dışında ülkelere seyahat etmememiz için bir açıklama, uyarı yoktu. Burak yanıma geldiğinde bu hafta yayına girmesi gereken 'yeni bölüm sorumluluğu' ile hareket ediyordu. Çünkü dünyada haberler henüz bu halde değildi ve Burak gelmeden önce doktora gitmiş, tonsilit teşhisi ile ilaç kullanıyordu. Londra'ya geldiği 3. gün öksürüğü arttı orada bağlı olduğumuz sağlık kurumuna başvurduk. Tüm belirtileri anlattık ve 'risk taşımadığı' iletildiği için mevcut tedavisine devam etti.

VİDEO ÇEKEREK DURUMUNU ANLATMIŞTI

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Burak Akkul'un tedavisine karantina altında devam edilmişti. Hastanede odasından bir kanala bağlanarak yaşadığı süreci anlatan Akkul "İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor" diyerek hastalığın nasıl ilerlediğini anlatmıştı.