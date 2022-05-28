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Yaşam

Koruma altındaki bitkiyi topladılar: 438 bin lira ceza kesildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koruma altındaki salep soğanı toplayan 4 kişiye toplam 438 bin 372 lira ceza kesildi.

DHA28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Zonguldak Şubesi tarafından, mayıs ayında yapılan kontrollerde ilçede, nesli tehlike altındaki salep soğanlarını toplayan 4 kişi tespit edildi. Ayrı 2 bölgede yakalanan kişilerin taşıdığı çuvallardan 41,5 kilo salep soğanı çıktı. Ekipler, soğanları toplayan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 109 bin 593'er lira olmak üzere toplam 438 bin 372 lira ceza kesti. Salep soğanları ise tekrar doğal ortamlarına dikildi.

TOPLAMAK SUÇ

Salep soğanları, Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) göre, nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunuyor.

DKMP'den yapılan açıklamada salep soğanının yanı sıra yabani orkide gibi endemik bitkilerin kök yumrularının sökülüp ticari amaçla toplanmasının bitkilerin zaman içinde yok olmasına sebep olacağı belirtildi.

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