Kovid-19 tedbirlerini ihmal ettiler! Nişanda para cezası

AA 19 Eylül 2020 Cumartesi 18:51 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 18:51

Kars'ın Kağızman ilçesinde nişanda takı merasimi düzenleyen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar'ın koordinesiyle ilçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

İlçeye bağlı Karabağ köyünde Kovid-19 tedbirlerine uymayarak nişan ve takı merasimi gerçekleştirilmesi üzerine ekiplerce denetim yapıldı.

Denetimlerde K.D, Z.S, E.D, H.D, M.D. ve Z.S'nin Kovid-19 tedbirlerine uymayarak takı merasimi gerçekleştirdikleri ve gelen tebrikleri kabul ettikleri, sosyal mesafe kuralını da ihlal ettikleri tespit edildi.

Söz konusu kişilere kişi başı 3 bin 150 idari para cezası olmak üzere toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.