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Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, sürücüler şaştı

Rize'de, kar yağışı ile beyaza bürünen yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 300 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çoban, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

  • DHA
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Doğu Karadeniz'de kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar da yola çıktı. İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'ndan yaklaşık 300 küçükbaş hayvanı 3 gün önce yola çıkan Hüseyin Şinafor ve yeğeni Recep Ali Şinafor sürüyü karayolundan yürüttü. Sürüsü ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Çobanlar trafik akışını kontrol etmeye çalışarak sürüsü ile karayolunda yol aldı. Karayolunda araçları ile ilerleyen sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Kimi sürücüler araçlarının etrafını saran sürüyü cep telefonları ile görüntüledi. Çobanlar, 2 gün daha sürecek yolculukla İyidere ilçesine ulaşacak.
 
Sürü sahiplerinden Hüseyin Şinafor, yaklaşık 90 kilometrelik bir yolu 5 günde alacaklarını belirterek "Yaylalarda kar yağdı. Biz de dönüşe geçtik. Hayvanlarımız gelecek bahara kadar köydeki ahırlarda kalacak" dedi.

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