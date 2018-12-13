Koyunlarını otlatmaya gittiği arazide kalp krizinden öldü

Gazipaşa´ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi´nde oturan Kadir Balcı, 07 UE 683 plakalı aracıyla koyunlarını otlatmak için Pazarcı Mahallesi´ndeki araziye getirdi. Saat 17.00 sıralarında Kadir Balcı´yı yerde hareketsiz yatarken görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir Balcı´nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Kadir Balcı´nın saat 12.00 sıralarında aniden fenalaşarak yere yığıldığını tespit etti. Yaklaşık 5 saat sonra fark edilen Kadir Balcı´nın kalp krizi getirdiği anlaşıldı. Kadir Balcı´nın cenazesi savıcının incelenmesinin ardından otopsi için Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.